Son Dakika Haberleri: Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı
Son Dakika Sağlık Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

46 dakika önce

Bilecik'te ameliyat edilen yaşlı kadının safra kesesinden 200 taş çıkarıldı.

Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı, System.String[]

Bilecik'te ameliyat edilen yaşlı kadının safra kesesinden 200 taş çıkarıldı.

Ağrıları nedeniyle Bilecik Devlet Hastanesine başvuran 94 yaşındaki Nadide Erişken'e "akut kolesistit" teşhisi konuldu. Kadın, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Deniz Kahraman tarafından "laparoskopik kolesistektomi" yöntemiyle ameliyat edilen hastanın safra kesesinde irili ufaklı 200 taş bulunduğu belirlendi.

Erişken, üç saat süren operasyonla taşların çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

Hastanede bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilen kadın, Kahraman ve ekibi ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Bilecik, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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