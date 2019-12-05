Çorum'da ameliyat edilen kadının safra kesesinden 3 bin 765 taş çıkarıldı.

Ağrıları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye başvuran 60 yaşındaki Kadın Yaşar'a "akut kolesistit" teşhisi konuldu. Hasta, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Aziz Cengiz tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın safra kesesinde irili ufaklı 3 bin 765 taş bulunduğu belirlendi.

Yaşar, üç saat süren operasyonla safra kesesindeki taşlardan kurtuldu.

"Çıkan taşlar 4 personel tarafından bir saatte sayılabildi"

Doktor Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez bir hastanın safra kesesinden bu kadar taş çıktığına şahit olduğunu belirterek, "Safra kesesini çıkarttığımızda içinde binlerce taşın olduğunu gördük. Uzun süren ameliyatın ardından safra kesesinden toplam 3 bin 765 taş çıkardık. Çıkan taşlar 4 personel tarafından bir saatte sayılabildi. Hastamız şu an çok iyi durumda, bugün taburcu edeceğiz." dedi.

Kadın Yaşar ise doktor Cengiz ile hastane yetkililerine teşekkür etti.