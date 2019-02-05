Son Dakika Haberleri: Safra Kesesinden 311 Taş Çıktı

Safra Kesesinden 311 Taş Çıktı

1 saat önce

Antalya'da, şeker hastası 66 yaşındaki kadının safra kesesinden 311 taş çıkarıldı.

Safra Kesesinden 311 Taş Çıktı, System.String[]
Antalya'da, şeker hastası 66 yaşındaki kadının safra kesesinden 311 taş çıkarıldı.

Kumluca ilçesinde yaşayan Durkadın Hoyrazlı'nın, rutin kontrol için gittiği özel bir hastanede çekilen ultrasonunda, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Hoyrazlı'nın iki saat süren ameliyatı sırasında, safra kesesinden 311 taş çıkarıldı.

Operasyonu yapan genel cerrahi uzmanı Ramazan Sarıbay, hastanın şeker hastalığı nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye başvurduğunu belirterek, "Hastanın yaşı, mevcut rahatsızlığı ve taşların küçük olması nedeniyle safra kanalına düşerek tıkanıklık riski oluşturmaması için ameliyat önerdik. Başarılı geçen ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu, kendisini taburcu ettik." dedi.

Hoyrazlı ise bugüne kadar safra kesesiyle ilgili bir rahatsızlık yaşamadığını, diyabet hastası olduğu için rutin kontrol sırasında doktorunun sorunu fark ettiğini dile getirerek, "Taşları gördüğümde çok şaşırdım, şimdi sağlıklıyım, doktoruma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:00 Kaynak: AA

Kumluca, Antalya, 3. Sayfa
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