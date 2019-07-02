Son Dakika Haberleri: Safra kesesinden 450 taş çıktı
Son Dakika Sağlık Haber

Safra kesesinden 450 taş çıktı

1 saat önce

ERZİNCAN'da karın ağrısı şikayetiyle gittği hastanede ameliyata alınan Zeynep Dağ'ın (74) safra kesesinden 450 taş çıkartıldı.

Safra kesesinden 450 taş çıktı, System.String[]
ERZİNCAN'da karın ağrısı şikayetiyle gittği hastanede ameliyata alınan Zeynep Dağ'ın (74) safra kesesinden 450 taş çıkartıldı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran Zeynep Dağ yapılan tetkiklerinde, safra kesesinde çok sayıda taş olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Dağ'ın safra kesesinden en küçüğü 2 milimetre en büyüğü 1,5 santim olmak üzere yaklaşık 450 taş çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından yaşlı kadın eski sağlığına kavuştu.
Yapılan testlerin ardından eşinin ameliyata alındığını söyleyen Paşa Dağ, çıkarılan taşları görünce şaşırdığını söyledi. Dağ, "450 tane taş çıktı safra kesesinden. Bugüne kadar nasıl taşımış hayret edilecek bir durum. Bir günde taburcu ettiler eşimi. Bizim böyle bir hastanemiz böyle bir kadromuz var. Ne mutlu bize" diye konuştu.
BAŞHEKİM: BU BİR REKOR, 450 TAŞI HİÇ GÖRMEMİŞTİK
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Orhan Çimen ise kadın hastanın dönem, dönem olan karın ağrısı şikayeti ile başvurduğunu belirterek şöyle dedi:
"Teyzenin karın ağrısı dışında şeker ve tansiyon hastalıkları mevcuttu. Yapılan tetkikler sonucunda safra kesesinde irili ufaklı çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra acil olmayan koşullarda operasyona aldık. İki cerrah arkadaşla Laparoskopik yöntemle safra kesesini dışarıya aldık. Kesenin taşla dolu olduğunu gördük. Hastamızı 24 saat sonra taburcu ettik. Bugün de kontrole çağırdık. Gayet iyi, hastamızın herhangi bir sıkıntısı yok. Genelde çapları ve boyutları değişmekle birlikte 3 ile 5 bazen 10'un altında bu taşları görüyoruz. 2006 yılından beri cerrahi camiasının içerisindeyim. Yaklaşık 6 ay önce 200-250 taş ile karşılaşmıştık. Bu bir rekor, 450 taş hiç görmemiştik şimdiye kadar."

- Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:51 Kaynak: DHA
Erzincan, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı Türkiye'ye kaçak giriş yapan göçmen, 3 kişinin tecavüzüne uğradı Batman'da koca dehşeti: Gelmezsen çocuğumuzu da alıp 100 adamı öldüreceğiz Fiyatı dip yapan karpuz tarlada kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:08:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safra kesesinden 450 taş çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]