Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı, Guinness'e başvuru yapacaklar - Son Dakika
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Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı, Guinness'e başvuru yapacaklar

28.02.2022 17:22
Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı, Guinness'e başvuru yapacaklar

Tokat'ta karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran Kemal Doğru'nun safra kesesinden 14 bin 387 adet taş çıkartıldı.

Tokat'ta karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran Kemal Doğru'nun safra kesesinden 14 bin 387 adet taş çıkartıldı. Hastane yönetimi tarafından Guinness rekorlar kitabına başvuru yapılması için harekete geçildi.

Yeşilırmak Mahallesinde yaşayan 2 çocuk babası Kemal Doğru (64), karın ağrısı ve sarılık şikayeti ile Tokat Devlet Hastanesine başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu tarafından yapılan muayenesinde hastanın safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren kapalı ameliyat sonrasında safra kesesini 3 katı büyüklüğe ulaşması doktorları şaşırttı. Safra kesesi açıldığında çok sayıda taşla karşılaşan ekip bunun bir rekor olabileceğini değerlendirdi. Bir hemşire tarafından yapılan sayımda iğne başı büyüklüğünde 14 bin 387 taş tespit edildi. Daha önceki dünya rekorunun Malatya'da yapılan bir ameliyatta 8 bin 422 adet olarak saplanmış olduğunun öğrenen Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu, Guinness'e başvuru yapılması için çalışma başlattı.

"NOTER HUZURUNDA SAYIM YAPARAK GUİNNESS'E BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Mutlu, ilk defa böyle bir vakayla karşılaştığını belirterek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Safra kesesinin 3 kat büyüklükte olması nedeniyle içinde çok sayıda taş olabileceğini, bu tahminlerinin kendilerini yanıltmadığını belirten Mutlu, "Safra kesesinden çok taş çıkması nedeni ile dünya rekoru olabileceğini düşündük. Dünya rekorunun 8 bin 422 adet ile Malatya'da bir hastada olduğunu öğrendik. Bu nedenle taşları sayma kararı aldık. Sayımlar sonucu 14 bin 387 taş olduğu ortaya çıktı. Noter huzurunda sayım yaparak Guinness'e başvuru yapacağız" dedi.

Milimetrik olarak çok sayıda safra kesesi taşı ile karşılaştıklarını ama 14 bin 387 taşın çıkmasının oldukça nadir olduğunu belirten Mutlu, "Sağolsun bir hemşiremiz bunu için bir gününü ayırdı. Birkaç defa saydı. Safra kesesi taşları kolesterol pigmentidir. Yıkanıp kurulandıktan sonra sayım hatası olmaması için tek tek sayıldı " diye konuştu.

"BU KADAR TAŞIN OLUŞMASINA BENDE ŞAŞIRDIM"

Hastaneden taburcu olan Kemal Doğru, evinde yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Bu kadar taşın çıkacağını beklemediğini ifade eden Doğru, "Ben her suyu içmem. Bu kadar taşın oluşmasına bende şaşırdım. Bünyemi yapıyor, doğuştan mı beklemiyordum bu kadar" ifadelerini kullandı.

(Nurhan İçmez/ İHA)

Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı, Guinness'e başvuru yapacaklar
Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı, Guinness'e başvuru yapacaklar
Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı, Guinness'e başvuru yapacaklar
Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı, Guinness'e başvuru yapacaklar

YORUMLAR
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Genel Cerrahi, Vahit Mutlu, Hastane, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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