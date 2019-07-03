Safra kesesinden yüzlerce taş çıktı

Safra kesesinden yüzlerce taş çıktıKONYA - Konya'da karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye giden 72 yaşındaki hastanın safra kesesinin normalin 10 katı büyüklüğünde olduğu tespit edilirken, ameliyatla yüzlerce taş çıkarıldı.Karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle Medova Hastanesine başvuran 72 yaşındaki Ahmet Ersöz, doktorun hayatın tehlikede uyarısının ardından ameliyat edildi. Ameliyatta Ersöz'ün safra kesesinden yüzlerce taş çıkarıldı. Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Medova Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hacı Mehmet İnceköy, "Hastamız yaklaşık 10 gün önce karın ağrısı, karında şişlik, bulantı ve kusma şikayetiyle geldi. Ondan iki gün önce de acil servise başvurmuş. Hastamıza yaptığımız muayenede safra kesesinin ileri derecede ve göbeği altına kadar büyümüş olduğunu gördük. Hastamız yıllar önce midenin üçte ikisi alınması şeklinde bir ameliyat geçirmiş. Hastamıza yaptığımız ultrasonografide safra kesesinin çok büyük olduğunu, safra kesesinin içerisinin de tamamen taşla dolu olduğunu, karaciğerinin büyük olduğunu gördük. Yapılan kan tahlillerinde karaciğer fonksiyon testleri normal üst sınırın yaklaşık 10 katı kadar yükselmişti. Sarılık testleri normalin 4 misli yükselmişti. Bunun üzerine biz ana safra yolunu, karaciğer içi safra yollarını ve pankreası değerlendirmek için MR çektirdik hastaya. Ana safra kanalı ve pankreasta herhangi bir hastalık olmadığını gördük ve hasta için ameliyata karar verdik. Hastamızı acil ameliyat olmaya ikna ettik. Daha önceden de ameliyat geçirdiği için karnın içerisinde oldukça fazla miktarda yapışıklıklar vardı. Ameliyatı laparoskopik olarak başladık. Bu yapışıklıkları ameliyatta ayırdık. Safra kesesi çok büyüktü, normalin 10 katı büyüklüğündeydi. Boyu yaklaşık 20 santimetre, eni 10 santimetreydi. Karaciğerin içerisine gömülü ve etrafındaki organlara yapışıktı. Geçirdiği iltihaptan dolayı duvarları kalınlaşmış ve yer yer de kangren olmaya başlamış durumdaydı. Hastamızın ameliyatını laparoskopik olarak tamamladık. Safra kesesinin içerisinden binlerce, sayılamayacak kadar çok sayıda 1 ila 3 mm büyüklüğünde taşlar çıkardık. Çok fazla miktardaydı taş. Ben 35-40 senedir bu işi yapıyorum, ilk defa bu kadar çok miktarda taşı gördüm. Hastamızın ameliyat sonrası dönemi de iyi seyretti. Ameliyattan 24-36 saat sonra karaciğer fonksiyonları yüzde 50 ila 70 oranında düzeldi. Sarılık testleri yüzde 50 oranında düzeldi. Hastamızın durumu da iyi şu anda" dedi.Erken teşhisin ve müdahalenin önemini vurgulayan Op. Dr. İnceköy, "Safra kesesinin kangrene giden iltihaplarında hastanın hayatını kurtarır. Hastalarımıza bunu tavsiye ederiz. Böyle bir hastalık olduğunda vakit geçirmeden doktora başvurmalarını öneririz" şeklinde konuştu.Hasta Ahmet Ersöz ise rahatsızlığı ve ameliyat sürecinden bahsederek, "Bir ağrı tuttu, midem şişti ve acile geldim. Doktor kan aldıktan sonra serum verdi. Serum verince ağrılarım geçti ve eve gittim. Pazartesi günün tekrar doktora geldim. Doktor beni muayene etti ve ultrasonda çok büyük taşlar gördü. Ameliyat olacaksın, senin hayatın tehlikede dedi. Ben düşüneyim dedim. Eve gittim ve ertesi sabah geldiğimde ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat oldum ve sıhhatim de çok iyi. 10 sene önce bu ağrı yoktu, çok ani oldu. Ayın 22'sinde aniden oldu, 24'ünde doktora geldim. Ameliyat olalı 10 gün oluyor, her şeyim çok iyi" ifadelerini kullandı.