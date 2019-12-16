Safrabolu Belediye Başkanı Köse'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safrabolu Belediye Başkanı Köse'ye ziyaret - Son Dakika

Safrabolu Belediye Başkanı Köse'ye ziyaret

6 saat önce

İzmir'in Selçuk ilçesi Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel ve Aydın'ın Karacasu ilçesi Belediye Başkanı Zeki İnal, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Safrabolu Belediye Başkanı Köse'ye ziyaret, System.String[]

İzmir'in Selçuk ilçesi Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel ve Aydın'ın Karacasu ilçesi Belediye Başkanı Zeki İnal, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.


Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil oluşunun 25. yıl etkinlikleri için Safranbolu'da bulunduklarını kaydeden her iki başkan, ilçenin ülkenin en önemli kentlerinden birisi olduğunun, Başkan Köse'nin çok önemli projelere imza atacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğinin altını çizerek başarılar dilediler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Safranbolu ve Safranbolu Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Köse, "Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel ve Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizleri kırmayarak davetimize icabet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyor, bende başarılar diliyorum" dedi.


Uzun süre sohbet Şengel, İnal ve Köse karşılıklı hediyeler verdi. - KARABÜK

Safranbolu, Zeki İnal, Karacasu, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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