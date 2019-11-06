Safran bitkisi Edirne'nin iklimine uyum sağladı

Edirne'de bir üretici, ektiği safran soğanlarından her yıl rekolteyi artırarak verim almayı başardı. Üretici, safranın hem ekim alanını genişletmeyi hem de Trakya çiftçisine safran ekiminde öncü olmayı hedefliyor.

Emekli Hasan Artan (71), televizyondan üretimini izleyip merak ederek safran ekmeye karar verdi.

Bitkinin iklime uyum sağlamaması konusunda ilk başlarda tereddüt eden ama buna rağmen Safranbolu'dan yaklaşık 200 safran soğanı getirten Artan, 200 metrekarelik araziye ektiği safrandan verim almaya başladı.

Üretici Artan'ın Koca Sinan Mahallesi'ndeki araziye ektiği soğanlar Edirne'nin karasal iklimine uyum sağladı ve üç yılda 7 bin soğana ulaştı.

"Mucize bitki" olarak anılan gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayinde kullanılan kilogramı 25-30 bin lira arasında satılan safranı kentte yetiştirmeyi başaran Hasan Artan, mor çiçekli güzel kokulu safranı hasat etmeye başladı.

Kasım ayı sonuna kadar sürecek hasat sonunda bu yıl 150 gram safran üreteceğini hesaplayan Hasan Artan ekim alanını genişletip yılda 1 kilogram safran toplamayı hedefliyor.

"Kimse tereddüt etmesin Edirne'de yetişiyor"

Üretici Hasan Artan, AA muhabirine, zahmetli bir üretim süreci olduğunu ancak safranın mor renkli çiçeklerinin bu zahmetleri unutturduğunu söyledi. Artan, şunları kaydetti:

"Severek yapıyorum evet zahmeti var ama meraklı olanlara zahmet kolay gelir. Edirne bu yıl kurak geçtiği için geç başladım hasada. Kısmetse üretim alanını genişletmeyi istiyorum. 'Edirne'de yetişir mi diye' kimse endişe etmesin yetişiyor.

Meraklıları gelsin benden soğanları temin etsin, bahçelerinde 100 metrekare yerde başlasın sonra ekim alanını büyütsünler. Edirne'de öncüyüm herkese de katkı sunmak isterim."

-Taşıma suyla başardı

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de Hasan Artan'ın safran üretiminin Edirne için bir kilometre taşı olacağını düşündüğünü belirtti.

Sulama imkanının olmadığı taşıma suyla safran üretimi yapan üreticiyi kutlayan Tülek, "Zahmetli ve dar imkanlarla bu ürünü üretmek gerçekten marifet işi, kendisini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Tülek, mor renkli ürünlerin son dönemde geliri açısından bölgede alternatif üretim olarak öne çıktığını ifade ederek, lavantanın da kısa sürede Trakya'da alternatif ürün anlamında atağa geçtiğini, safranın da ekim alanının hızla artacağına inandığını sözlerine ekledi.