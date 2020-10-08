Safran Çocuk Oyun Evi 12 Ekim'de açılacak - Son Dakika

Safran Çocuk Oyun Evi 12 Ekim'de açılacak

08.10.2020 16:47
Safran Çocuk Oyun Evi 12 Ekim'de açılacak, System.String[]

Safranbolu Belediyesi bünyesinde kurulan Safran Çocuk Oyun Evi, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde 12 Ekim Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde kurulan Safran Çocuk Oyun Evi, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde 12 Ekim Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, 4 ila 7 yaş arasındaki çocukların gideceği Safran Çocuk Oyun Evi'nin, pandemi nedeniyle en fazla 25 çocuğu misafir edebileceği belirtildi.

Safran Çocuk Oyun Evi'nde çocukların zeka oyunları, görsel sanat etkinlikleri, masal okuma etkinlikleri ve cep eğitimleriyle eğlenirken öğrenecekleri ifade edilen açıklamada, "4 sınıftan oluşan ve çocuk gelişimi alanlarında deneyimli öğretmenler eşliğinde 4-7 yaş grubu gelişim özellikleri dikkate alınarak kurulan oyun evi, çocukların keyifli zaman geçirmeleri için tasarlandı. Çocukların birçok oyun gurubunda eğlendiği oyun evinde ayrıca yaratıcı ve özgür ortamda kendilerini geliştirmeleri, eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz." denildi.

Açıklamada, randevu sistemi ile hafta içi 09.00-12.00, 14.00-17.00, cumartesi 09.00-13.00 saatlerinde hizmet verecek oyun evinden saatlik bazda faydalanılabileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları kaydetti:

"Çocuklu ailelere büyük kolaylık sağlayacak olan Safran Çocuk Oyun Evi sınırlı saat diliminde de olsa ebeveynlerin çocuğuyla bir aradayken yapamadığı işleri yapmasına olanak tanıyacak ve çocukların gelişimi açısından da faydalı olacak. Günlük hayatta çocuklarımızı dahil etmek istemediğimiz özellikle pandemi sürecinde uzak tutmamız gereken birçok ortam oluyor. Pandemi koşullarına uygun olarak hazırladığımız ve çocuklarımızın keyifli vakit geçireceğini düşündüğümüz onlara özel bir ortam oluşturduk. Şimdiden Safranbolulu ebeveynlerimize hayırlı olsun diyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safran Çocuk Oyun Evi 12 Ekim'de açılacak - Son Dakika

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