Son Dakika Haberleri: Safran Festivali'nde katılımcılar safran hasadı yaptı
Son Dakika Güncel Safran Festivali'nde katılımcılar safran hasadı yaptı

Safran Festivali'nde katılımcılar safran hasadı yaptı

1 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Safran Festivali etkinlikleri kapsamında safran hasadı yapıldı.

Safran Festivali'nde katılımcılar safran hasadı yaptı, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Safran Festivali etkinlikleri kapsamında safran hasadı yapıldı. Vatandaşlar safran hasadına akın ederken, safranlı yiyecekler ikram edildi.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Safran Festivali'nin 2'nci gününde Yukarı Çiftlik köyünde İsmail Yılmaz'ın 30 dönüm tarlasında safran hasadı yapıldı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabilen safranın hasadına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Görevliler, safran bitkisinin üzerine basılmaması için vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Hasat etkinliğine katılanlara safranlı çay, safranlı lokum ve yiyecekler ikram edildi. Etkinlik kapsamında kaynatılan safranlı lokum kazanına kavanozlardaki safran boşaltıldı. Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, bu yıl 20 kilogram safran elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Safranda ekolojik durumla hasat doğru orantılı. Belki biraz geç de olsa yağış aldık, almaya da devam ediyoruz. Tabii bu yağışların çok uzun vadeli olmasını arzu etmiyoruz. Şayet güneşli gün sayımız yeterli düzeyde olursa, 20 kilogram safra almayı hedefliyoruz. 17 kilogramın altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.


İsmail Yılmaz, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:29 Kaynak: DHA
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