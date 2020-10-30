Safran hasadı yapıldı, lokum kaynatıldı - Son Dakika

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 4. Safran Festivali etkinlikleri kapsamında safran hasadı yapılarak, kazanda safranlı lokum kaynatıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Vakfı'nca bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Safran Festivali'nde Yukarı Çiftlik köyünde İsmail Yılmaz'ın 30 dönüm tarlasında safran hasadı yapıldı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen, farklı özellikleriyle gıda, ilaç, kozmetik ve giyim sektörlerinde kullanılması nedeniyle 'mucize bitki' olarak adlandırılan safranın hasadına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hasat etkinliğine katılanlara safranlı çay, safranlı lokum ve yiyecekler ikram edildi. Etkinlik kapsamında kaynatılan lokum kazanına safran boşaltıldı.