"Safran" İstanbul'da tanıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Safran' İstanbul'da tanıtılıyor - Son Dakika

"Safran" İstanbul'da tanıtılıyor

6 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi, İstanbul'da düzenlenen "Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı"nda tanıtılıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi, İstanbul'da düzenlenen "Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı"nda tanıtılıyor.


Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan, kilosu 30 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan coğrafi işaretli safran bitkisini tanıtmak ve satmak amacıyla, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ile safran üreticisi İsmail Yılmaz tarafından fuarda "Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım ve Satış Standı" açıldı.


İlçenin en büyük safran üreticisi İsmail Yılmaz, safranın ilçede 12 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretildiğini söyledi.


Safranın çok değerli bir bitki olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bizde Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve üreticiler olarak bitkinin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizde yıl içerisinde yapılan bu tür fuarlara katılarak safran bitkisini hem tanıtıyor hem de satışını yapıyoruz. Açmış olduğumuz stantlarla, insanlarımızı safran bitkisi hakkında bilgilendiriyoruz. Safranın nerelerde ne için kullanıldığını, faydalarını anlatıyoruz. Diğer şehirlerde yer alan üreticilere de bu konuda bilgiler veriyoruz. Safranbolu safranının sadece ülkemizde değil dünyada da tanıtımını yapmak için çeşitli gezilere, fuarlara katılıyoruz. Safran ülkemiz için büyük bir değer bizde bu değeri başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya tanıtma gayret ediyoruz" dedi.


Yılmaz, safranın son yıllarda artık turizme de büyük katkılar sunduğunu, birçok insanların artık safran tarlalarını görmeye geldiğini, bu fuarların ilçe turizmi için de faydalı olacağını kaydetti.


İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve pazar gününe kadar açık olan fuarda misafirlere safranlı çay ikramı yapılırken; Safranbolu lokumu, safranlı sabun, safranlı kolonya, safranlı reçel, safranlı bal, safranlı elma sirkesi, safranlı helva, Safranbolu gazozu, salep, safran fidesi, kuşburnu marmelatı, nane, ıhlamur, safranlı erişte ve tarhana gibi ürünler tanıtılıyor. - KARABÜK

Safranbolu, İstanbul, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:17 Kaynak: İHA
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