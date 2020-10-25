Safran tarlası turist akınına uğruyor - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi tarlaları, ziyaretçilerin akınına uğradı.

İlçeye bağlı Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait 25 dönümlük safran tarlaları fotoğraf tutkunlarının ve turistlerin vazgeçilmezi arasında yer alarak, doğal plato oldu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan safran tarlaları, ilçede turizmin önemli bir noktası haline geldi. 16 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretimi yapılan safran bitkisi, kilosu 40 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor. Ağustos ayında ekimi yapılan ve ekim-kasım aylarında hasadı yapılan, mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprü gibi tescilli yapılarıyla kültür turizminin önemli noktalarından olan Safranbolu turizmine yeni bir destinasyon kazandırdı.

Safran tarlalarına akın eden yerli ve yabancı turist ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirerek, safran toplamanın keyfini yaşadı. Safran üreticisi çiftçi İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir ziyaretçi ilgisi olduğunu söyledi. 3-4 gündür yoğun safran çiçeğinin açtığını ve Kasım ayının 20'sine kadar devam edeceğini ifade eden Yılmaz, "Çok yoğun bir ziyaretçi akını var. Özellikle hafta sonu gelenler var. Safran'ı merak edenler var onlara safranı tanıtıyoruz. Yurt dışından da gelenler var. Tur acenteleri de buraya mutlaka geliyor" dedi.

İsmail Yılmaz, bu yıl beklenilenin üzerinde ürün olduğunu ve bunun karşılığını alacaklarını da kaydetti. - KARABÜK