Safran üreticileri, soğanları topladı - Son Dakika

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanıldığı için 'mucize bitki' olarak adlandırılan safran soğanları, yeniden toprakla buluşmak üzere toplandı. Safran üreticisi İsmail Yılmaz, soğanları ağustos ayında yeniden ekeceklerini söyledi.
Boya, gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerde kullanılan safranın ekim hazırlıkları başladı. Karabük Safranbolu'da ekimi ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılan safranın hasadı ekim ve kasım aylarında, 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılıyor. Ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veren safran soğanları, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Bu yıl da safran soğanları yeniden toprakla buluşmak üzere toplandı. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilo safran üretilebiliyor.