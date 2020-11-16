Safran üretiminde en verimli yıl - Son Dakika

Safran üretiminde en verimli yıl

16.11.2020 11:29

Safran üretiminde en verimli yıl Kilosu 40 bin liradan satılan ve "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranda en verimli yıl olurken, 30 kilo ürün elde edildi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 40 bin liradan satıldığı...

Safran üretiminde en verimli yıl

Kilosu 40 bin liradan satılan ve "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranda en verimli yıl olurken, 30 kilo ürün elde edildi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 40 bin liradan satıldığı için "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranda hasat verimli geçti.

Safranbolu ile özdeşleşen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranda, hasat döneminin sonuna gelindi.

İlçede, 20 çiftçi tarafından yaklaşık 40 dekar alanda üretimi yapılan safranın, Ağustos ayında ekimi yapılırken, Ekim-Kasım aylarında hasadı yapılıyor. Mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprü gibi tescilli yapılarıyla kültür turizminin önemli noktalarından olan Safranbolu turizmine yeni bir destinasyon kazandırdı.

Her yıl ortalama 15 kilogram ürün elde edilen safranda bu yıl en verimli yıl olurken, toplamda yaklaşık 30 kilo ürün elde edildi.

"25 dönümlük alandan 20 kilo ürün"

İlçenin en büyük safran üreticisi olan İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl safran üretiminde çok verimli bir yıl olduğunu söyledi.

Hasadın sonuna geldiklerini ifade eden Yılmaz, "Bu hafta sonu itibariyle sahayı kapatırız. Beklediğimiz rekolteye ulaştık. Zannediyorum en son kuruyanlarla beraber 20 kilo ürün elde ederiz" dedi.

Ekili alanda çapalama yapacaklarını anlatan Yılmaz, "Bulunduğumuz alanı bakıma alacağız. Çiçek toplanırken çok eziliyor, dışarıdan da çok misafir geliyor. Buraları çapayla yumuşatacağız. Soğanların bazıları yüzeye çıkıyor, onları kapatacağız, ot ayıklaması yapacağız. Sonra kış uykusuna bırakacağız" diye konuştu.

"Korona virüs ziyarete engel olamadı"

"Pandemi nedeniyle ziyaretlerde düşüş olmadı" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnsanlar şehir dışına gitmek istiyor, kendilerini doğaya bırakmak istiyor. Aslında bizde daha çok kalabalık oldu. Bizim alanımız çok büyük 25 dönümlük alan o nedenle hiçbir problem olmadı."

Safranı üretmek isteyen çok insan olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Meraklı ve üretmek isteyen çok. Bunu satın almak isteyen de satmak isteyen de yine Safranbolu'yu buluyor. Ürünün pazarı burada, o nedenle burada alınıp satılıyor. Safranbolu'da ürünün aroması, sertliği, rengi çok gözle görülür şekilde. Yurt dışına safran soğanı satışı yok. Türkiye içerisinde başka illerden çok talep var, isteyene veriyoruz elimizde yeteri kadar soğan var" ifadelerine yer verdi.

Safran üretiminde en verimli yıl
Safran üretiminde en verimli yıl
Safran üretiminde en verimli yıl
Safran üretiminde en verimli yıl
Safran üretiminde en verimli yıl
Safran üretiminde en verimli yıl
Safran üretiminde en verimli yıl
Safran üretiminde en verimli yıl
Safran üretiminde en verimli yıl
Safran üretiminde en verimli yıl
Safran üretiminde en verimli yıl

UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Karabük, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Safran üretiminde en verimli yıl - Son Dakika Ekonomi


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