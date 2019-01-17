Son Dakika Haberleri: Safranbolu 42 yıl sonra yeniden filme çekildi

Safranbolu 42 yıl sonra yeniden filme çekildi

1 saat önce

Türk belgesel sinemacılığının usta ismi Suha Arın tarafından 42 yıl önce çekilen Altın Portakal ödüllü "Safranbolu'da Zaman" belgeselinin yapımında yer alan öğrencilerinin yeniden çektiği belgeselin galası yapıldı.

Safranbolu 42 yıl sonra yeniden filme çekildi, System.String[]
Türk belgesel sinemacılığının usta ismi Suha Arın tarafından 42 yıl önce çekilen Altın Portakal ödüllü "Safranbolu'da Zaman" belgeselinin yapımında yer alan öğrencilerinin yeniden çektiği belgeselin galası yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:05 

Safranbolu, Ekonomi
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