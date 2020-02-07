Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başarılı öğrencileri ödüllendirdi

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ünsal Tülbentçi İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başarılı öğrencileri ödüllendirdi, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ünsal Tülbentçi İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Voleybol, yüzme, koşu ve zeka oyunu dallarında dereceler elde eden öğrencilerle bir araya gelen Başkan Köse, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Köse, yaptığı açıklamada, tüm çabalarının, geleceğin teminatı olan çocuklara daha yaşanılır bir Safranbolu bırakmak olduğunu vurgulayarak, "Çeşitli vesilelerle eğitim öğretime destek vermeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda voleybol, yüzme, koşu ve zeka oyunu gibi zor spor dallarında başarılı olan öğrencilerimizi ve antrenörleri Hakan Köroğlu'nu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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