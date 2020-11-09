Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den 10 Kasım mesajı

09.11.2020 14:54
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den 10 Kasım mesajı, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Elif Köse; Hayatını ülkesine ve milletine adayan, en zor şartlarda büyük başarılara imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, en büyük eserim diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti ile Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinin yolunu açtığını vurguladı.

Köse mesajında, "Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım tarihini bir matem günü olarak kabul etmek yerine onun hedeflerine yönelik anmamız gerekmektedir. Atatürk'ü anmak, diğer bir ifadeyle anlamak; onun daima büyük önem verdiği Türk Milletinin birliğini, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü koruyarak geleceğe güvenle bakmak, bu uğurda her türlü fedakarlığa hazır olmak demektir. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği şanlı mücadele ile bağımsızlığını muhafaza, milli birlik ve beraberliğini güçlendirme, devletini sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bir ülkenin onurunu ve bağımsızlığını koruyarak nasıl değişebileceğini ve nasıl çağdaş ve örnek bir Cumhuriyet haline gelebileceğini tarih yazarak değil, yaparak gösteren ve bu şekilde diğer milletlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları şehitlerimizi, canlarını ülkemiz için feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın sembolü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den 10 Kasım mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, Safranbolu, Elif Köse, 10 Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika


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