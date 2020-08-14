Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Başkan Köse, toplantıda yaptığı konuşmada, mahalle toplantıları sayesinde vatandaşların sorunlarına daha kolay çözüm ürettiklerini söyledi.
Toplantıda birim müdürleri eşliğinde vatandaşların taleplerini ve önerilerini değerlendirdiklerini belirten Köse, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, müdürlerimiz çalışma planlarını güncelliyor. En kısa sürede talepler sonuca ulaşacak. Toplantıya katılan herkese teşekkür ederim." dedi.