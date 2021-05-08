Safranbolu Belediye Başkanı Köse, belediye birimlerini ziyaret etti - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kadir Gecesi dolayısıyla belediye birimlerini ziyaret ederek personele kandil simidi dağıttı.

Fen işleri, su ve kanalizasyon, itfaiye, temizlik işleri, park ve bahçeler müdürlükleri ile Hayır Çarşısını ziyaret eden Köse, ziyaretler sırasında personelle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köse, yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarıyla Safranbolu'da hizmet bayrağını daha da yukarılara çekmek için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Köse, "Bu vesileyle bir kez daha belediyemiz çalışanlarının, Safranbolulu hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Köse'ye ziyaretlerde Safranbolu Belediyesi başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Metin Yıldırım da eşlik etti.