Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den 2019 yılı değerlendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den 2019 yılı değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den 2019 yılı değerlendirme toplantısı

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2019 yılında yapılan belediye çalışmalarını anlattı.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den 2019 yılı değerlendirme toplantısı, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2019 yılında yapılan belediye çalışmalarını anlattı.

İlçedeki bir konakta basın toplantısı düzenleyen Köse, nisan ayında göreve başladıklarını söyledi.

Her gün aynı heyecanla, aynı keyif ve azimle işinin başına geldiğini belirten Köse, "Aldığımız emanetin ne kadar önemli olduğunun farkında olarak görevimizin başındayız. Sosyal medyayı da çok iyi kullanarak yaptığımız işleri haftalık hazırladığımız videolarla sizlerle paylaşıyoruz." dedi.

Köse, 2019'un belediyeyi tanımak, personelle iç içe olmak ve planlama yaparak geçtiğini ifade ederek, "Bu 9 aylık süreçte bizler büyük işler yapmadık ama sosyal olarak Safranbolu halkının belki daha önce hiç yapılmamış işlerle yanında olduk. Başlamış işleri devam ettirdik." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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