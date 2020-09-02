Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den askerlere destek - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, askerlik görevini yerine getireceklere "Vatan sana, sevdiklerin bize emanet" sloganı ile destek veriyor.

Askere gidecekleri makamında ağırlayan ve ihtiyaç çantası hediye eden Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızı vatani görevlerine uğurlamak hem hüzünlü hem gurur verici. İlk gencimizi ağırladık. İhtiyaç duyabileceği eşyaları içeren armağanını takdim ettik. 'Vatan sana, sevdiklerin bize emanet' cümlesini içtenlikle kuruyorum, zira gençlerimiz onlar yokken ailelerinin güven içinde olduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda yanlarında olacağımızı bilmesi asker ocağında içlerini rahat tutacaktır. Genç evladımıza hayırlı tezkereler diliyorum." diye konuştu.