Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerinin yerel düzeyde etkin bir şekilde uygulanması ve şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak amacıyla 3 ayda bir yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri ile ilgili birim yöneticileri katıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kurum müdürleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve kadına şiddetle mücadele büro Amirliği tarafından 2019-2020 yılları ilk 9 ay İl geneli karşılaştırmalı olay istatistiklerinin paylaşılması ile sona erdi.

Başkan Köse'den esnaf ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini yerinde aldı.

Köse, 1 Eylül'de açılan Balık Çarşısı'nı ve çevre esnafını ziyaret etti. Balıkçılara hayırlı ve bereketli sezon dileyen Başkan Köse, esnafların sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Yapılan ziyaretlerde, pandeminin devam ettiğini ve salgının önlenebilmesi için kurallara mutlaka uyulması gerektiğini belirterek bu konuda hassas davranılmasını isteyen Elif Köse, "Esnaf ziyaretleri, mahalle toplantıları, halk günü toplantıları benim için çok kıymetli. Bir yandan vatandaşlarımızın taleplerini alırken, bir yandan da yaptığımız hizmetleri en ince detayına kadar anlatıyoruz. Daha güzel Safranbolu daha güzel yatırımlar için bu sohbetlerde çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini bizzat dinliyoruz. Bu şekilde Safranbolumuza en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.