Son Dakika Haberleri: Safranbolu Belediye Başkanı Köse İlk Nikahını Kıydı

Safranbolu Belediye Başkanı Köse İlk Nikahını Kıydı

10 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı Elif Köse ilk nikahını kıydı.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse İlk Nikahını Kıydı, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı Elif Köse ilk nikahını kıydı.

Mazbatasını alan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse devir teslim töreninden sonra tebrikleri kabul ederken, ilk işi Emrah ve Hasret Yaşar çiftinin nikahını kıymak oldu. Çifte mutluluklar dileyen Başkan Elif Köse, "Çiftimiz bizden nikahlarımızı kıymamızı rica ettiler, mutlu oldum. İlk nikah törenim bir hatam olursa maruz görün. Malumunuz bizim için aile kavramı çok önemlidir. Bu nedenle çiftimizin de bu bilinçle hayatlarını idame ettireceklerini düşünüyorum. Bir kez daha mutluluklar diliyorum" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:11 Kaynak: İHA

Karabük, Elif Köse, Safranbolu, Güncel
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