Safranbolu Belediye Başkanı Köse İlk Nikahını Kıydı
10 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı Elif Köse ilk nikahını kıydı.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı Elif Köse
ilk nikahını kıydı.
Mazbatasını alan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse devir teslim töreninden sonra tebrikleri kabul ederken, ilk işi Emrah
ve Hasret Yaşar çiftinin nikahını kıymak oldu. Çifte mutluluklar dileyen Başkan Elif Köse, "Çiftimiz bizden nikahlarımızı kıymamızı rica ettiler, mutlu oldum. İlk nikah törenim bir hatam olursa maruz görün. Malumunuz bizim için aile kavramı çok önemlidir. Bu nedenle çiftimizin de bu bilinçle hayatlarını idame ettireceklerini düşünüyorum. Bir kez daha mutluluklar diliyorum" dedi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:11 Kaynak: İHA
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