Safranbolu Belediye Başkanı Köse'ye Ziyaretler

Safranbolu
Belediye Başkanı Elif Köse
'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Karabük
Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu ve yönetimi, ADD Safranbolu Şube Başkanı İsmet Zühtü Saraçoğlu ve yönetimi, Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri ile çok sayıda vatandaş, Köse'yi ziyaret ederek, başarı diledi.
Köse, yaptığı açıklamada, ziyaretlerden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Kadın ve mimar aday olarak çıktığı bu yolda zorlandığı zamanlar olduğunu ifade eden Köse, "Fakat kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini bildiğim için hiçbir zaman kararımdan geri dönmeyi düşünmedim. Hem mimar olmam hem de kadın olmam Safranbolu gibi önemli bir şehir için her zaman avantajdı. Kadınlar her alanda seviyeli ve titiz işler yaparlar. Bunun en güzel örneklerinden birisi seçim süresince Fatma Danışman
ile seviyeli bir şekilde yaptığım siyaset oldu." diye konuştu.