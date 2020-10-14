Safranbolu Belediyesi 17 bin 590 ton asfalt üretti - Son Dakika

Safranbolu Belediyesinin ilçe genelinde kullanılmak üzere 17 bin 590 ton sıcak asfalt ürettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, üretimi yapılan asfaltın Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri tarafından Emek, Aşağı Tokatlı Bağları, Barış ve Atatürk mahalleleri ile Safranbolu'nun çeşitli yerlerine serildiği belirtildi.

Asfaltın çeşitli nedenlerle bozulan ve araç sürüş konforunu olumsuz etkileyen bölgelerde kullanıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asfalt şantiye ekipleri asfalt sezonunu haziran ayından başlamak üzere ekim ayı sonuna kadar planladı. Asfalt kaplama ve onarım çalışmaları yapılacak yol ve meydanlar tespit edilerek, hava sıcaklıklarının arttığı yaz döneminde yapılmak üzere programa alınıyor. Yolun durumuna göre tam kaplama veya kısmi kaplama ve onarım uygulanıyor."