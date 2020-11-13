Safranbolu Belediyesi Ahşap Atölyesi yüzde 60 tasarruf sağladı - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Ahşap Atölyesi yüzde 60 tasarruf sağladı

13.11.2020 14:21
Safranbolu Belediyesi Ahşap Atölyesi yüzde 60 tasarruf sağladı, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Ahşap Atölyesi'nde düşük maliyetlerle imal edilen ürünler, usta ellerden özenle çıkıyor ve Safranboluların hizmetine sunuluyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Ahşap Atölyesi'nde düşük maliyetlerle imal edilen ürünler, usta ellerden özenle çıkıyor ve Safranboluların hizmetine sunuluyor.

Safranbolu Belediyesi'nin modern araç gereçlerle donatarak oluşturduğu Ahşap Atölyesi'nde büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları gibi ahşap ürünler piyasanın altında maliyetle imal ediliyor.

Safranbolu Belediyesi'nin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak kaliteli üretimlerin yapıldığı Ahşap Atölyesi'nde, usta ellerde tasarlanarak üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor. Yüzde 60 oranında tasarruf sağlandığı uzman personelin görev aldığı Ahşap Atölyesinde Safranbolu Belediyesi'ne bağlı binalarda eskiyen dolaplar, mobilyalar ve belediyeye ait yeni binaların iç ahşap düzenlemeleri de atölyede yapılıyor.

Belediye'nin ahşap ve mobilya ihtiyacının karşılandığı atölyede sosyal sorumluluk projeleri de yürütülüyor ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu kapsamda sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri yapılarak hayvanların sokaklarda güven içinde yaşamaları sağlanıyor. Kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda birimlerimizi güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız "Hayır Çarşısı" binamız, "Bahar Evi", meydana yaptığımız "Halk Masası", "Safran Çocuk Oyun Evi" gibi iç dekorasyonunu tamamen ekiplerimiz kendi atölyemizde yaparak daha ucuza daha kaliteli üretim yapılabileceğini bizlere gösterdi. Yenilediğimiz terminal binası ve yapımı devam eden "Barış Manço Parkı" gibi birçok yerin ahşap mobilya ihtiyaçları kendi ekiplerimiz tarafından atölyemizde üretiliyor" dedi. - KARABÜK

Safranbolu Belediyesi Ahşap Atölyesi yüzde 60 tasarruf sağladı
Safranbolu Belediyesi Ahşap Atölyesi yüzde 60 tasarruf sağladı
Safranbolu Belediyesi Ahşap Atölyesi yüzde 60 tasarruf sağladı

Safranbolu, Piknik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesi Ahşap Atölyesi yüzde 60 tasarruf sağladı - Son Dakika


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