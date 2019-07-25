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Safranbolu Belediyesi, bitkisel atık yağları toplamaya başladı

1 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile su kirliliğine son vermek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Bitkisel Atık Yağlar toplanmaya başladı.

Safranbolu Belediyesi, bitkisel atık yağları toplamaya başladı, System.String[]
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile su kirliliğine son vermek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Bitkisel Atık Yağlar toplanmaya başladı.

Bitkisel atıkları toplamak üzere bir firma ile anlaştıklarını ifade eden Başkan Köse, "Safranbolulu vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, lütfen bitkisel yağları lavabolardan dökmeyip biriktirsinler. Biriken yağları tüm SAKEM, pazar yerleri ve Zabıta Noktasında bulunan mavi bidonlara boşaltabilirler. Ayrıca Alo Atık Hattı 712 41 14 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. 1 litrelik atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini düşünürsek, bu konuya tüm Safranbolu olarak sahip çıkmamızın daha da önemli olduğu anlaşılacaktır. Çevre kirliliğine el birliği ile son vermemiz gerekiyor. Korumanın Başkenti unvanına sahip bu şehir bunu başaracaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız gelecek kuşaklara çok daha yaşanılır bir kent bırakmak. Şimdiden tüm hemşehrilerime verecekleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK
Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
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