Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma ikramı - Son Dakika
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Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma ikramı

13.08.2022 15:06
Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma ikramı

Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, sıcak havada çalışan belediye işçilerine dondurma ve su ikram etti.

Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, sıcak havada çalışan belediye işçilerine dondurma ve su ikram etti.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, çocukların belediye personelinin bunaltıcı sıcakta bir nebze de olsa serinlemesine yardımcı olduğunu belirtti.

Çocukların personele dondurma ve su ikram ettiğini aktaran Köse, "Düşünceli evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyorum. Teşekkürler çocuklar." dedi.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Çocuk, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma ikramı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma ikramı - Son Dakika
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