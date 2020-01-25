Safranbolu Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı

7 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından Elazığ merkezli 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Safranbolu Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Safranbolu Belediyesi tarafından Elazığ merkezli 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlattı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile Elazığ ilinde meydana gelen depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatıldı. Yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların battaniye, mont, çorap, kışlık ayakkabı, atkı, bere, kazak, bebe maması, gıda kolisi ve benzeri gibi malzemelerle kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların Kıranköy ile Tarihi Çarşı'da bulunan belediye binalarına, SAKEM ve Hayır Çarşısına başvurmaları istendi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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