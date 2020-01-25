Son Dakika › Güncel › Safranbolu Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
Safranbolu Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı
7 saat önce
Safranbolu Belediyesi tarafından Elazığ merkezli 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
Safranbolu Belediyesi tarafından Elazığ merkezli 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlattı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile Elazığ ilinde meydana gelen depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatıldı. Yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların battaniye, mont, çorap, kışlık ayakkabı, atkı, bere, kazak, bebe maması, gıda kolisi ve benzeri gibi malzemelerle kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların Kıranköy ile Tarihi Çarşı'da bulunan belediye binalarına, SAKEM ve Hayır Çarşısına başvurmaları istendi. - KARABÜK
Son Dakika İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk