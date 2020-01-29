Safranbolu Belediyesi, EMITT 2020'ye katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesi, EMITT 2020'ye katılacak - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi, EMITT 2020'ye katılacak

6 saat önce

Safranbolu ilçesi, 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılacak.

Safranbolu Belediyesi, EMITT 2020'ye katılacak, System.String[]

Safranbolu ilçesi, 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılacak.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, Safranbolu'yu her platformda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Karabük Valiliği önderliğinde kenti tanıtmak ve turizmine katkı sağlamak amacında olduklarını anlatan Köse, fuarda görev alacak personele kolaylıklar diledi.

Köse, EMİTT Fuarı'nın dünyanın en büyük 5 fuarı arasında olduğuna değinerek, fuara iyi hazırladıklarını, ziyaretçileri 3. holde ağırlayacaklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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