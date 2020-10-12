Safranbolu Belediyesi "gönüllü katılım birimi" kuracak - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi bünyesinde kurulacak "gönüllü katılım birimi" ile vatandaşların Safranbolu için fikir üretip, fikirlerini uygulamaya geçirebilecekleri bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediyesine gönüllü katılım sağlamak istediğini bildiren vatandaşların, sağlık, eğitim, spor, çevre, park, estetik, trafik, itfaiye, afet, temizlik, kütüphane, tarih, kültür, turizm ve sosyal hizmetler alanlarında katkı sunabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, kurulan birim sayesinde, demokratik katılım ve vatandaşların kendi şehrine katkı sağlamasının kolaylaşacağı kaydedildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de vatandaşlarla Safranbolu'yu daha yaşanabilir kılacak adımları birlikte atmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci ile Safranbolu sakinlerinin yardımlaşma konusunda ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gördüm. Şimdi de birlikte Safranbolu için el ele verip çalışmak istiyoruz. Ortak paydamız olan bu güzel şehir için hep birlikte birçok harika projeye imza atacağımıza eminim."