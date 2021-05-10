Safranbolu Belediyesi ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi aşevi tarafından her gün hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yemeklerin Belediye Bakanı Elif Köse tarafından kurulan "derman" ekibi tarafından dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, "Yemekler aşevi personelimiz tarafından hazırlanıyor ve her gün sıcak bir şekilde yaklaşık 100 kişiye ulaşıyor. Dağıtımı ise ilçemizde ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve ihtiyacının tespit edilmesi için kurduğumuz 'derman' ekibimiz tarafından yapılıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Burada emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.