Safranbolu Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

24.08.2022 20:00
Safranbolu Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Safranbolu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında iki ay önce başlatılan 2. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Safranbolu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında iki ay önce başlatılan 2. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye şantiyesinde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Elif Köse ve Belediye-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Tarık Düzyer, sözleşmeyi imzaladı.

Törende konuşan Köse, "Personel Limited Şirketi'nde çalışan 380 işçiyi kapsayan sözleşmenin yaklaşık yüzde 79 zamla sonuçlandığını söyledi.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Köse, belediyede en düşük işçi maaşının 7 bin 400 lira olduğunu kaydetti.

Tarık Düzyer ise sözleşmenin mutlu bir sonla sonuçlanmasından dolayı başta Köse olmak üzere belediye yetkililerine teşekkür etti.

İşçiler ise sözleşmeyi davul ve zurna eşliğinde eğlenerek kutladı.

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Kaynak: AA

Belediye İş Sendikası, Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

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