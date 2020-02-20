Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden öğrencilere yangın eğitimi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan okulların farklı yaş gruplarındaki öğrencilerine yangın eğitimi verildi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü ve personel eşliğinde itfaiye binasındaki eğitimlerde öğrencilere yangın tatbikatı yaptırıldı, yangın esnasında yapılması gerekenlerle ilgili slayt izletildi.

İlk yardımın önemine vurgu yapmak amacıyla yapılan tatbikatlarda itfaiye ekipleri öğrencilere yangın anında yapılması gerekenleri anlattı.

İtfaiye binası bahçesinde yakılan ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

Ardından Kale Altı İlkokulu'na gidilerek oradaki öğrencilere de ilk yardım ve yangın söndürme teknikleri anlatıldı.