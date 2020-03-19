Safranbolu Belediyesi kira alımlarını 2 ay süre ile erteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesi kira alımlarını 2 ay süre ile erteledi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi kira alımlarını 2 ay süre ile erteledi

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılması gereken işletmeler statüsünde bulunan kiracılara kolaylık sağlamak amacıyla kira alacaklarını iki ay süre ile ertelediğini açıkladı.

Safranbolu Belediyesi kira alımlarını 2 ay süre ile erteledi, System.String[]

Safranbolu Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılması gereken işletmeler statüsünde bulunan kiracılara kolaylık sağlamak amacıyla kira alacaklarını iki ay süre ile ertelediğini açıkladı.


Safranbolu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeye göre kapatılması gereken işletmeler statüsünde bulunan kiracılarımıza kolaylık sağlamak amacıyla belediyemizin kira alacakları bugün itibariyle ilk etapta 2 ay süre ile ertelenmiştir" denildi.


Ayrıca Karabük'te de kirada dükkanları bulunan duyarlı vatandaşlarda sosyal medya hesaplarından 'Kirada olan işyerimden bu ay kira almayacağım, işler kötü giderse gelecek ayda. Buda bizden olsun. Devletimin ve iktidarın yanındayım" diyerek destek verdiklerini açıkladı. olan dükkanlarını diğer yandan bazı dükkan sahipleri kirada olan iş yerlerinden kira almayacaklarını duyurdu. - KARABÜK

Koronavirüs, Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:33 Kaynak: İHA

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