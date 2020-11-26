Son dakika haberi... Safranbolu Belediyesi'nin meclisinden ilginç karar - Son Dakika

Son dakika haberi... Safranbolu Belediyesi'nin meclisinden ilginç karar

26.11.2020 13:53
Son dakika haberi... Safranbolu Belediyesi'nin meclisinden ilginç karar, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Safranbolu Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ilginç bir karar alındı.

Safranbolu Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ilginç bir karar alındı. Uzman Çavuş olarak görev yapan İlyas Türe, mahallenin ilk eğitimli genci olduğundan dolayı adı mahalle halkının talebi doğrultusunda ailenin yaşadığı sokağa verildi.

Safranbolu Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gündem maddelerini görüşmek üzere korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu'nda Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında toplandı.

Salon girişinde ateşleri ölçülen meclis üyeleri, toplantıyı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirdi. Kasım Ayı Meclis Toplantısı açılış konuşması, yoklama ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başladı. Toplantı gündeminin 7.maddesi ve alınan karar ise dikkat çekti. Safranbolu'da İsmet Paşa Mahallesi (Gümüş) Beşgöz Sokak'ta yaşayan ve Mardin'in Ömerli İlçesine Kıdemli Uzman Çavuş olarak atanan İlyas Türe (25) mahallenin ilk eğitimli genci olarak mahalleli tarafından ailesinin yaşadığı sokağa isminin verilmesi talebi mecliste oy birliği ile kabul edildi. İki çocuk babası olan Türe mahallenin gururu oldu.

Mecliste görüşülen tüm maddelerin Safranbolu yararına önemli konular olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Elif Köse, onaylanan 7 'inci maddenin eğitime ve İsmet Paşa Mahallesinde yaşayan gençlere ve çocuklara örnek olacağını kaydederek, "İlyas kardeşimizi tebrik ediyorum; ülkemiz ve milletimiz için önemli bir görevde yer alması yaşadığı mahalledeki herkese örnek olacak. Mahallenin ilk memuru olarak isminin sokağa verilmesi talebi tüm gençlere örnek olması açısından meclisimiz tarafından kabul edildi. Ben tekrar kendisini kutluyor, eğitim sürecinde kendisine destek olan ailesini de tebrik ediyorum" dedi.

2021 yılı bütçesi 95 milyon

26 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında 21'inci gündem maddesi olan 2021 mali yılı bütçe tasarısı ve 2022-2023 yılları gelir ve gider tahminleri ile 2021 mali yılı bütçesi gelir tarifesi görüşülürken, 2021 yılı bütçesi 96 milyon TL olarak oy birliği ile onaylandı. - KARABÜK

Son dakika haberi... Safranbolu Belediyesi'nin meclisinden ilginç karar
Son dakika haberi... Safranbolu Belediyesi'nin meclisinden ilginç karar
Son dakika haberi... Safranbolu Belediyesi'nin meclisinden ilginç karar

Safranbolu, Elif Köse, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Safranbolu Belediyesi'nin meclisinden ilginç karar - Son Dakika


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