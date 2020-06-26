Safranbolu Belediyesi'nden 120 adet dezenfektan üretimi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi'nden 120 adet dezenfektan üretimi

Safranbolu Belediyesi'nden 120 adet dezenfektan üretimi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlar için 120 adet dezenfektan standı üretildi.

Safranbolu Belediyesi'nden 120 adet dezenfektan üretimi

Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlar için 120 adet dezenfektan standı üretildi.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin marangozhanesinde 120 adet dezenfektan standının üretimini gerçekleştirerek kullanıma hazır hale getirdi. Üretilen dezenfektan standları muhtarlıklar, dernekler ve kamu kurumlarında kullanılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Normalleşme sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle tüm ülkede ne yazık ki vakaların hızla arttığını görüyoruz. Safranbolu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın toplu bulunmak durumunda kaldığı mekanlar için dezenfektan stantları ürettik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, marangozhanemizde şimdilik 120 stant üretti. Muhtarlıklar, dernekler ve talep ederlerse kamu kurumlarına temin edilecek olan stantlar, halkımızın virüse karşı el hijyeni konusunda sıkıntıya düşmemesi için hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Safranbolu, Karabük, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Safranbolu Belediyesi'nden 120 adet dezenfektan üretimi - Son Dakika

Son Dakika

22:53 Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:23 İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:33 Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
22:50
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
22:33
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
21:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 23:39:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu Belediyesi'nden 120 adet dezenfektan üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]