Safranbolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri faaliyet alanlarını artırdı - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde ağaç budama, park onarım ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra Yazıköy köyünde bulunan 8 serada çiçek ekim çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, seralarda 600 ateş dikeni, 500 acem halısı, bin 300 berberis, 500 Japon ayvası, 500 oya ağacı, 500 defne, 600 lavanta, 20 bin begonya, horoz ibiği, 15 bin kadife ve 30 bin sardunya tohumunun toprakla buluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, üretim alanlarını artırmaya ve tarımsal faaliyetlere öncülük etmeye devam ettiklerini aktararak, "Belediyenin birçok biriminde yapılabilecek işleri kendi iş gücümüzle yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede hem tasarruf ediyoruz hem de üretime katkı sağlıyoruz. Belediyenin asli işleri dışında üretime yönelik kaynaklarımızı etkin olarak kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.