Safranbolu Belediyesi sağlıklı yaşam için harekete geçti

Safranbolu Belediyesi Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Kapalı Spor Salonu'nda uzman antrenörler tarafından pandemi koşullarına uygun ücretsiz voleybol, basketbol ve diyetisyen kontrolünde çeşitli sağlıklı yaşam aktivitelerinin yer aldığı egzersiz kurs kayıtları başladı.

'Sağlıklı Yaşam İçin Harekete Geç' sloganı ile spor kurs kayıtlarını alan Safranbolu Belediyesi 7'de 70'e herkesin istediği dalda spor yapabilmesi için sürdürdüğü spor kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla yayımladığı "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemlerin" titizlikle uygulandığı kurslarda yeni dönemde basketbol, voleybol ve egzersiz branşlarında uzman antrenör ve diyetisyen eğitimler verecek.

Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Kapalı Spor Salonu'nda, voleybol ve basketbol maçı yapmak isteyen kişilerin en az 10 kişilik gruplar oluşturarak randevu almaları gerektiğini kaydeden Belediye Başkanı Elif Köse, "Sağlıklı yaşam için spor yapmayı yaşam biçimimiz olarak hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Özellikle gençlerimize spor alışkanlığı kazandırmaya yönelik başlattığımız kurs eğitimleri onları daha sağlıklı bireyler haline getireceğini düşünüyorum. Ayrıca vatandaşlarımız kendi takımlarını oluşturarak salonumuzda maç yapabilecekler. Bizler belediye olarak tüm vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanda vakit geçirebilecekleri etkinlikler dışında fiziksel sağlıklarını korumaları için de öncülük yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Safranbolu Belediyesi yeni dönem spor kurs kayıtlarının SAKEM'in resmi internet sitesinden ve Halk Masası 153 numaralı hattan yapılabildiği belirtildi. - KARABÜK