Safranbolu Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları için veterinerlik, barınma, bakım ve besleme hizmetleri vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla modern bir hale getirilen merkezde bu yıl içinde 235 hasta ve yaralı, 220 kuduz aşısı iç dış parazit, 132 kısırlaştırma ve 150 sahiplendirme yapıldı.

Merkez, kış şartlarında sokak hayvanlarının üşümemeleri için barınaktaki odalara ahşap döşenmesiyle birlikte ısıtıcılarla da desteklenerek daha kullanışlı hale getirildi.

Sokak hayvanlarının çok daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için başlatılan yenileme çalışması kapsamında merkezde, çevre düzenlemesi, yarı açık gezinti yapılabilen çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri ve kedi evi bulunuyor.

Merkeze getirilen yaralı hayvanlar, veteriner hekim tarafından uygun yöntemlerle muayene edilerek tedavi ediliyor.

Yaralı gelen hayvanlar arasında açık yara tedavisi, enfeksiyonel hastalık tedavisi, kırık operasyonları, kemik içi pin uygulama ve tümör ameliyatları gibi tedaviler uygulanıyor. Ayrıca aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi hizmetler de sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, merkezde daimi olarak hayvanların yasalar gereği tutulamadığını, tedavileri ve aşıları yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılmaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Safranbolulu vatandaşlarımız sokakta gördükleri başıboş hayvanları neden almadığımız konusundaki sorularıyla sıkça karşılaşıyoruz. Bizler yasalar gereği onları bakım evinde daimi olarak tutamıyoruz fakat onların doğal ortamlarında yaşayabilmeleri için kedi ve köpek evleri yapıyoruz. Kentin bazı noktalarına 'mamamatik' koyarak hayvanseverlerin küçük bir miktar parayla sokak hayvanlarını beslemelerini sağlıyoruz."