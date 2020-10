Safranbolu Belediyesi sokak hayvanlarına yuva buluyor - Son Dakika

Safranbolu Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi her ay en az 10 hayvana yuva buluyor.

Bir ameliyathane, muayene odası ve 120 hayvanın barınabildiği merkez, sahipsiz kedi ve köpeklere ev sahipliği yaparken, uzman ekip tarafından kısırlaştırmadan aşılamaya, sezaryenden açık ameliyatlara kadar pek çok müdahale ücretsiz gerçekleştiriyor. Veteriner İzzet Kubilay Bağ, 15'i yavru, 6'sı bakıma muhtaç olmak üzere 100 kedi ve köpeğe kapılarını açtıklarını söyledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin desteğiyle kurum bünyesine bir adet ultrason cihazı kattıklarını, böylelikle gebelik durumu ve iç organ bozukluklarını hızlı bir şekilde saptayarak hata riskini minimuma indirdiklerini ifade eden Bağ, "Son yıllardaki destekler sayesinde kısırlaştırma operasyonun, kuduz aşısı uygulamalarının dışında, tümör tedavileri yapıyor ve kemik hasarı gören hayvanlara ortopedik tedaviler uygulayabiliyoruz. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin katkılarıyla ultrason, mikroskop ve sterilizasyon cihazları alındı. Hayvanların gebelik durumlarını görebiliyor ve hayvanda iç organ problemleri varsa bunları ultrason ile geç kalmadan teşhis edip tedavi aşamasına geçiyoruz" dedi.

Vatandaşların hasta, kaza geçirmiş ya da saldırgan hayvanları kendilerine bildirmelerini isteyen Bağ, "Rehabilitasyon merkezimizde onları tedavi ediyor, aşılarını tamamlıyor ve künye veriyoruz. Burada saldırgan hayvanlarda da olumlu bir gelişme sağlıyoruz. Burada iyi beslenip, sosyalleşiyorlar. Bu da onları ıslah ediyor" diye konuştu.

100 sokak hayvanına sıcak bir yuva oldu

Merkezin son 1,5 yılda daha geniş imkanlara sahip olduğunu aktaran Bağ, şunları kaydetti:

"Safranbolu Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi olarak sokak hayvanlarının sağlığı ve güvenliği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Veteriner hekim olarak ben buradayım, iki bakıcı arkadaşımız var, yardımcı veteriner ve gececi bir arkadaşımız bize destek veriyor. Sokak hayvanlarını uyuşturucu iğne ile mümkün olduğunca acı vermeden alıyor, buraya getiriyoruz. Kuduz aşısını yapıyor ve varsa her türlü sağlık problemi ile ilgileniyoruz. Onların burada sağlıklarına kavurtuyor ve sahiplendiriyoruz. Sokak canlarının hayvan severler tarafından sahiplenildiğini görmek bizim için büyük mutluluk. Hayata küsmüş ve hatta depresyonda olan köpeklerin tekrar yaşama sevinci kazandığını görüyoruz. Her ay en az on hayvan sahiplendiriliyor. Sahiplenilen hayvanların hiç bir ücret almadan tüm aşılarını yapıyoruz ve sağlık durumları bozulursa tedavilerini yapıyoruz." - KARABÜK