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Safranbolu belediyesi tarafından açılan birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş gerginliği - Son Dakika

Safranbolu belediyesi tarafından açılan birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş gerginliği

20.12.2021 17:28
Safranbolu belediyesi tarafından açılan birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş gerginliği

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü açılışı yapılan, birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş kitaplarının da satışı yapıldığını haber alan Ülkü Ocakları tepki gösterdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü açılışı yapılan, birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş kitaplarının da satışı yapıldığını haber alan Ülkü Ocakları tepki gösterdi. Çıkan arbede sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

Safranbolu Belediyesi tarafından kentin UNESCO'ya alınışının 27. yıldönümü kapsamında17 Aralık Cuma günü Leyla Dizdar Kültür Merkezinde açılışı yapılan kitap fuarında, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının sergilendiği ve satıldığı haberinin ardından Ülkü Ocakları Safranbolu Başkanı Hakan Ünal ve çok sayıda ülkücü genç, kitap fuarına geldi.

Kültür merkezi içinde satış yapılan stantlardan Demirtaş'ın kitaplarını toplamaya çalışan Ülkü Ocakları mensupları ile kitapçılar arasında başlayan kavgayı ihbar üzerine olay yerine gelen polis güçlükle ayırdı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, darp edilen kitap satıcısı ile tedavi edilmek üzere Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 17 Aralık UNESCO'ya üyeliliklerinin kabulü dolayısıyla kütüphane ve ilk kitap fuarını açılışını ilçe Kaymakamıyla birlikte açtıklarını ve o gün böyle bir şey dikkatlerini çekmediğini söyledi.

Köse, "Maalesef bir arbede yaşandı burada. Kitap fuarına yakışmayan bir olay ve yaşanmaması gerekirdi. Herkesi sağduyuya davet ediyorum. Hiçbir şeyi kaba kuvvetle halletmememiz gerektiğini düşünüyorum. Biz bu kitapların burada olduğunu fark ettikten sonra yayın evi ile görüşerek bu kitapları kaldırmalarını istedik. Hassas olunan bir noktada ki devletin izni ile bastırılmış kitaplar bunlar. Biz bu konuda yine de hassasiyeti göz önünde bulundurarak kitapları kaldırttık. Bunun yolu bu değildir, buraya gelip bir arbede çıkartmasını ve burada bizim çocuklarımızda olabilir ya da kalabalık bir ortamda olabilirdi. Ben herkesi sağduyuya davet ediyorum. Bizimde çok üzüldüğümüz bir konu oldu. Ben böyle şeylerin yaşanmasını istemezdim. Biz iyi niyet ve heyecanla açmıştık. Bu sevimsiz olay hepimizi üzdü" dedi.

Arbedeye karışanların polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını da sözlerine ekleyen Başkan Köse, "Yayın evi sorumlusu da darp edilmiş maalesef. Burada hiçbir kötü niyet yoktur. Biz fark etseydik, bu konuda hassasiyeti göz önünde bulundurarak zaten müdahale ederdik. Burada hiç kimse de bizim milliyetçiliğimizi sorgulamasın" ifadelerinde bulundu. - KARABÜK

Safranbolu belediyesi tarafından açılan birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş gerginliği
Safranbolu belediyesi tarafından açılan birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş gerginliği
Safranbolu belediyesi tarafından açılan birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş gerginliği
Safranbolu belediyesi tarafından açılan birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş gerginliği
Safranbolu belediyesi tarafından açılan birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş gerginliği

Selahattin Demirtaş, Safranbolu, Kitap, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Safranbolu belediyesi tarafından açılan birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş gerginliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safranbolu belediyesi tarafından açılan birinci kitap fuarında Selahattin Demirtaş gerginliği - Son Dakika
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