Safranbolu Belediyesi "Travel Turkey İzmir"de yerini aldı - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi, bu yıl 15'inci kez kapılarını açan ve Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından "Travel Turkey İzmir"e katıldı.

Başkan Elif Köse, fuarların tanıtım adına önemine işaret ederek, "Burada amacımız bir dünya kenti olan Safranbolu'muzu tüm değerleriyle tanıtırken, turizm potansiyelini de harekete geçirmektir. Fuarlar, tanıtımın ana noktalarıdır. Bu nedenle böyle etkinlikleri çok iyi değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.