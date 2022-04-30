Safranbolu Belediyesi vatandaşlara 5 bin maniye domatesi fidesi dağıttı - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi vatandaşlara 5 bin maniye domatesi fidesi dağıttı

30.04.2022 13:31
Safranbolu Belediyesi vatandaşlara 5 bin maniye domatesi fidesi dağıttı

Safranbolu Belediyesi vatandaşlara 5 bin maniye domatesi fidesi dağıttı.

Safranbolu Belediyesi vatandaşlara 5 bin maniye domatesi fidesi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, fide dağıtımının Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, üretime ve üreticiye destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Bugüne kadar yüz binlerce tohumu toprakla buluşturan Safranbolu Belediyesi Uygulama ve Üretim Merkezi'nde üretilen yerli tohum maniye domatesi fidesini halkla paylaşmanın mutluluğunu duyduğunu belirten Köse, "Üretime önem verdiğimi her fırsatta dile getiriyorum. Biz, durmadan üretiyoruz. Bir yandan da ürettiğimizi halkımızla paylaşıyoruz ki onlar da üretsinler. Bunu yaygın hale getirmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Safranbolu, Elif Köse, Demokrasi, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesi vatandaşlara 5 bin maniye domatesi fidesi dağıttı - Son Dakika


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