Safranbolu Belediyesinde EBYS eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesinde EBYS eğitimi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesinde EBYS eğitimi

6 saat önce

Safranbolu Belediyesinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin (EBYS) alt yapısıyla ilgili verilen eğitim programı tamamlandı.

Safranbolu Belediyesinde EBYS eğitimi, System.String[]

Safranbolu Belediyesinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin (EBYS) alt yapısıyla ilgili verilen eğitim programı tamamlandı.


İçişleri Bakanlığı Eğitim Birimi görevlileri Muhammet Emin Aydın ve Nagihan Ekşi tarafından müdürler, memurlar ve ilgili personele EBYS'nin nasıl kullanılacağı hakkında eğitim verildi.


Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen eğitim programı kapsamında Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin nasıl kullanılacağı, sistemin faydaları, sistemde yaşanabilecek sıkıntılar hakkında teorik ve uygulamalı anlatımlar yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Muhammet Emin, Safranbolu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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