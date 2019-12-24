Safranbolu Belediyesinde EBYS Eğitimi verildi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesinde Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) altyapısı ile ilgili verilen eğitim programı tamamlandı.



İçişleri Bakanlığı e-belediye projesi kapsamında uygulanmaya başlanılan EBYS altyapısı ile ilgili İçişleri Bakanlığı Eğitim Birimi görevlileri Muhammet Emin Aydın ve Nagihan Ekşi tarafından müdürler, memurlar ve ilgili personele nasıl kullanılacağı hakkında eğitim verildi.



Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen eğitim programı kapsamında EBYS'nin nasıl kullanılacağı, sistemin faydaları, sistemde yaşanabilecek sıkıntılar hakkında teorik ve uygulamalı anlatımlar yapıldı. Bu sistem ile vatandaşlara belediye hizmetlerini daha hızlı ve kontrol edilebilir bir şekilde sunmayı amaçlanıyor. Ayrıca kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarda ki bütün süreçlerin, bilgisayar ortamında yapılmasına imkan sağlanıyor.



Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Safranbolu Belediyesi EBYS sistemini aktif olarak kullanmaya başladı. - KARABÜK