Safranbolu Belediyesinden bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika

Safranbolu Belediyesinden bakım ve onarım çalışmaları

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentin çeşitli bölgelerinde bakım ve onarım çalışmaları yaptığı belirtildi.

Halk masası aracılığı ile gelen vatandaşların taleplerine öncelik veren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin rutin kontroller sonrası tespit ettikleri arızaları gidermek amacıyla bakım ve tadilat çalışmaları yapıldığı ifade edilen açıklamada, Naim Tarlası Sokak, Kuşçu Sokak ve Kıranköy'deki mahallelerde bakım-onarım çalışmalarına başlandığı kaydedildi. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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