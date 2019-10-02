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Safranbolu Belediyesinden çalışanlarına sağlık taraması

1 saat önce

Safranbolu Belediyesi, belediyenin ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışan personeline verdiği iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin ardından sağlık taraması yaptırdı.

Safranbolu Belediyesinden çalışanlarına sağlık taraması, System.String[]

Safranbolu Belediyesi, belediyenin ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışan personeline verdiği iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin ardından sağlık taraması yaptırdı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28548 sayılı resmi gazetede yayınlanan "6331 Sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esaslarına" dair yönetmeliğe uygun olarak Safranbolu Belediyesi şantiyelerinde çalışanların tamamına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Seminerde, personelin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için çalışanların uyması gereken kurallar ve olası durumlarda yasal hakları anlatıldı. Daha sonra çalışanların kan tahlilleri, işitme testleri, solunum testleri, akciğer filmi çekildi. Çalışmalar hakkında firma yetkilisi İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sedat Topçu tarafından Belediye Başkanı Elif Köse'ye bilgiler verildi.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çalışanların can güvenliği açısından alınabilecek tüm tedbirlerin alındığını, yapılacak hiç bir işin çalışanların canından daha önemli olmadığına vurgu yaptı.


Başkan Köse; "İşçilerimizin can güvenliği açısından alabileceğimiz tedbirleri maksimum düzeyde almaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili gerekli eğitimler yasanın öngördüğü şekliyle iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi ve personelimizin de bu eğitimi alması gerekiyor. Eğitimler esnasında zaten ben biliyorum diye bir düşünce yok, herkes birçok şeyi bildiğini zanneder eğitim gördükçe bilmediğini fark eder. Bu bakımdan içinde bulunduğumuz idari şartlarda eğitimimizi almamız gerekir. Bu eğitimlerin başta kendimiz için gerekli olduğunu bilmemiz gerekmektedir. İnsanın en değerli varlığı kendi canı kendi sağlığıdır. Durum böyle iken Kiralanan mobil sağlık tarama aracı şantiyelerimize getirildi. Çalışanlarımızdan Kan örnekleri alındı tahlile gönderildi, işitme testi, solunum testi, akciğer filmi çekilerek ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut problemlerin ortaya konulmasının amaçlandığı sağlık taramasında elde edilecek sonuçlar ve raporla işçilerin şahsi dosyalarında saklanacak." dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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