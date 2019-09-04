Son Dakika Haberleri: Safranbolu Belediyesinden "Engelsiz Anadolu Festivali" açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Safranbolu Belediyesinden "Engelsiz Anadolu Festivali" açıklaması

4 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'da kurulan fuar alanın amacı dışında dışında olduğunu belirtti.

Safranbolu Belediyesinden

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'da kurulan fuar alanın amacı dışında dışında olduğunu belirtti.


Başkan Köse, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda "Engelsiz Anadolu Festivali" organizasyonu yapılacağı yönünde belediyeden izin alındığını, ancak hiçbir faaliyetin yapılmadığını tespit ettiklerini söyledi. Fuarın amacı dışında hareket etmesi dolayısıyla işlem yapılacağını ifade eden Köse, şunları kaydetti:


"31.08.2019 tarihi itibari ile ilçemiz Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda kurulan ve 'Türkiye'nin engelliler alanında en büyük çatı örgütü olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Türkiye Sakatlar Federasyonu; bağlı federasyonları ve üye dernekleri ile birlikte amacımıza uygun Eylül ayı içerisinde 15 günlük Engelsiz Anadolu Festivali organizasyonu yapmak istiyoruz' başlığı ile belediyemize verilen dilekçenin hiç bir satırına uyulmadığı görülmüştür. Bununla birlikte adı geçen festival kapsamında gerçekleştirilecek olan halk oyunları, modern danslar, çocuk oyunları, tiyatro gösterimleri, engelli hakları seminerleri, tekerlekli sandalye dağıtımı, engelli ve ailelerine yemek ikramı gibi etkinliklerin de hiç bir şekilde yerine getirilmediği, yalnızca göstermelik olarak iki afişin kullanıldığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilmiştir. Yapılması için izin istenen fakat amacının dışına çıkan ve tamamen ticaret amaçlı olduğunu tespit ettiğimiz, esnaflarımızın satış ve tanıtımlarını da olumsuz yönde etkileyeceği bu oluşum içerisinde olmak istemediğimizi de belirtmek isteriz. Gerek şahsım gerekse Safranbolu Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin rant kapısı olmasına asla göz yummayacağımızı, yine belediye olarak engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, daha çabuk adapte olmaları, günlük yaşamlarını daha rahat idame ettirebilmeleri ile ilgili çalışmaların yapıldığının bilinmesini isterim. Bu bağlamda; vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlayışımızın hiç bir şekilde suistimal edilmesine izin vermeyeceğimizi ve gereken işlemlerin derhal yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım." - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz
Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:38:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu Belediyesinden "Engelsiz Anadolu Festivali" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]